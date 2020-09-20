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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«تعالج الاكتئاب وتفتح الشهية».. 5 فوائد صحية لـ «الساونا»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
الساونا
الساونا
هويدا سعيد
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ممارسة الرياضة تساعد على الحفاظ على الصحة. والاهتمام بصحتك ليس بالقيام بالرياضة فقط وإنما أيضا يمكن الذهاب إلى الساونا.

وبحسب موقع " readersdigest " إذا كنت تريد أن تعيش حياة طويلة وسعيدة، فقد حان الوقت لبدء التعرق - وهذه المرة لا نعني ممارسة الرياضة، ولكن هي الذهاب الي الساونا. وأليك النتائج التي تحدث بعد الذهاب إلى الساونا:

1- حياة أطول
إذا كنت تقوم بالتعرق في الساونا، فهذا يعني أنك سوف تعيش لمدة أطول، حيث أن هناك دراسة نُشرت على الإنترنت من قبل JAMA Internal Medicine، فإن الأشخاص الذين جلسوا في الساونا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قللوا من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 22٪.

2- مزاج أكثر إشراقًا
الاكتئاب هو أكثر الأمراض العقلية شيوعًا، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن "علاج" له. ومع ذلك، يكتشف العلم العديد من الأشياء التي تساعد في تخفيف أعراض الحزن واليأس والإرهاق واللامبالاة. والآن يمكنك إضافة حمام الساونا إلى تلك القائمة.

3- أقوى قلب
أحد الأسباب التي تجعل حمامات الساونا جيدة جدًا بالنسبة لك هو أن الحرارة - ما بين 158 و194 درجة فهرنهايت في المتوسط - قد تساعد في تقوية القلب، وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وكذلك أمراض القلب.

4- ذاكرة أفضل
قد يبدو الجلوس في الساونا طريقة جيدة للتخلص من أفكارك أو أن تكون وحيدًا، لكن اتضح أنه أفضل لعقلك من مجرد الاسترخاء، فقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة Age and Aging أن الأشخاص الذين انغمسوا في جلسة الساونا أربع مرات على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة الثلثين للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم.

5- شهية طبيعية
قد تساعد حمامات البخار في تنظيم شهيتك، وفقًا لدراسة في الطب النفسي الجسدي. بينما كان الباحثون يدرسون تأثيرات الساونا على الاكتئاب، لاحظوا مكافأة غير متوقعة وهي مستويات هرمون الجريلين لدى المرضى، وهو هرمون مرتبط بالشهية الصحية، وصلت إلى المستويات الطبيعية أثناء العلاج بالساونا.

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