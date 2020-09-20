ضبط حاوية بداخلها طائرتان مزودتان بكاميرا «درون»

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 2 طائرة "درون" يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت عن بُعد مزودة بكاميرا تصوير.كما تم ضبط كمية كبيرة من ساعات اليد الذكية مزودة بكاميرا ومايك، والقيام بكل وظائف الهاتف المحمول- 4 كاميرات تصوير ديجيتال- 7 هواتف محمولة- كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوات المكياج مختلفة الأشكال والأنواع، داخل حاوية مشمولها (ماكينات تقطيع أخشاب) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة البحرى، وقيام مسئولى الشركة بإخفاء المضبوطات بداخلها بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة.كما تم ضبط شخصين، أحد المسئولين عن الحاوية مستخلص جمركى ومفوض من صاحب الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.