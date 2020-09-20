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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«النفق الرسغي».. ما سبب الشعور بـ«الكهرباء» في اليد؟

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
النفق الرسغي
النفق الرسغي
هويدا سعيد
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هل التنميل والوخز والضعف في اليدين والمعصمين نتيجة متلازمة "النفق الرسغي" أم شيء آخر؟، ما هي الأعراض والأسباب والعلاجات، بما في ذلك التمدد والعلاجات المنزلية والخيارات الجراحية.

متلازمة النفق الرسغي وفق موقع "readersdigest"، هي الاسم الذي يطلق على مجموعة من الأعراض التي تحدث عند ضغط عصب رئيسي في يدك أثناء انتقاله عبر معصمك، و"النفق الرسغي" هو ممر صغير من الأربطة والعظام في قاعدة يدك والذي يحمي العصب الأوسط والأوتار التي تصل إلى أصابعك يوفر العصب المتوسط الإحساس بالإبهام والسبابة والوسطى وجزء من البنصر.

- أعراض متلازمة النفق الرسغي

قد تكون علامات وأعراض متلازمة النفق الرسغي خفية للغاية في البداية ولكن من المهم التعرف عليها على الفور، وتبدأ بألم في أصابعك ويدك ورسغك وشعور بعض المرضى بالكهرباء أو"صدمات"، ومع تفاقم المتلازمة قد تشعر بألم شديد وضعف في يدك وتجد صعوبة في الضغط على إبهامك في أصابعك.

- أسباب متلازمة النفق الرسغي

هناك سببان عامان لمتلازمة النفق الرسغي:

1- الوضع غير الصحيح لمعصميك.
2- الإفراط في استخدام عضلات اليد.

- علاج النفق الرسغي

يعتمد علاج متلازمة النفق الرسغي على شدة الحالة يمكن عادةً إدارة الأعراض الخفيفة بالعلاجات المنزلية بينما قد تكون الجراحة خيارًا لأولئك الذين يعانون من تلف شديد في الأعصاب والعلاجات المنزلية:

- ارتدِ دعامة للمعصم
ارتداء جبيرة أو دعامة للمعصم للحفاظ على يدك ومعصمك في وضع محايد.

- غير عاداتك

عليك تغيير عاداتك اليومية التي تساهم في مشكلتك، لذلك إذا كانت لديك وظيفة تتطلب الكثير من الاستخدام اليدوي، فأنت بحاجة إلى إيجاد طرق لتقليل استخدام يديك في المنزل وعند ممارسة هواياتك.

- استخدم الأدوات المساعدة

بحث عن حلول بديلة للأنشطة الشائعة التي تتطلب استخدام اليد.

- إيبوبروفين

أسباب المشكلة هو الالتهاب، لذا فإن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل إيبوبروفين (أدفيل)، يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض وتقليل الألم الناتج عن متلازمة النفق الرسغي.

- الحفاظ على وزن صحي

الحفاظ على وزنك تحت السيطرة قد يساعد في منع وتقليل أعراض متلازمة النفق الرسغي"، (تأكد من تضمين هذه الأطعمة المضادة للالتهابات التي تقلل الألم).

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