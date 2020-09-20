«استئناف سما المصرى» و«تحريض ممدوح حمزة على العنف» أبرز محاكمات اليوم

- اليوم استئناف سما المصري على الحكم بسب وقذف ريهام سعيد

- محاكمة ربة منزل وزوجها السائق قتلا مواطنة ونجلتها لسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر

- محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف

تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية العديد من المحاكمات اليوم الأحد، التي تهم الرأي العام، وأبرزها استئناف سما المصري على الحكم بسب وقذف ريهام سعيد، ومحاكمة ربة منزل وزوجها السائق لقتلهما مواطنة ونجلتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر، ومحاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف.تستكمل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، فى اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه في دعوى سب وقذف ريهام سعيد.كانت ريهام سعيد قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد سما المصري تتهمها بالسب والقذف متضمنة جميع الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية،عن أن سما المصري في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس آب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف أمر الإحالة أن المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ، وذلك بان ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبين وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع وأرسلته إلى أصدقائها عبر تطبيق الواتس آب.وأشار أمر الإحالة إلى أن سما انتهكت خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بأن قامت بنشر معلومات وأخبار عن طريق شبكة المعلومات بدون رضاها وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق الواتس آب.تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد محاكمة ربة منزل وزوجها السائق قتلا مواطنة ونجلتها لسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام قيام المتهمة سوزان.م، ربة منزل بقتل المجني عليها منى محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم، وبيتت النية لقتلها وأعدت لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكينا" وما إن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.وأضاف أمر الإحالة اقتران تلك الجناية بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان، حيث قتلت المتهمة المجني عليها آية عمرو بأن سددت إليها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصاباتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك من مسكنهما ليلا حال حملها السلاح.وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها سامح.ب، سائق، في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث ثم غادر وانتشلها عقب إتمامها لجريمتها.تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة.ونسبت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.