رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى»: النظم الحديثة تسهم فى ترشيد استهلاك المياه

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
ترشيد استهلاك المياه
ترشيد استهلاك المياه
وائل القمحاوى
طباعة
تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة أسوان، أعمال المسرح المكشوف بالمركز الثقافي الإفريقي بالمدينة، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، في إطار متابعة أعمال مواجهة السيول والحد من مخاطرها.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وفق بيان، إنه يتم التوسع في نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه، مشيرا اليوم الأحد، إلى أنه التقى مجموعة من المزارعين الأبطال استخدموا الري بالتنقيط بتكلفة 4000 جنيه للفدان لتوفير طاقة تشغيل الطلمبة وترشيد المياه وزيادة الإنتاج، مؤكدا أنه فخور بتجربتهم وجلدهم وسعيد بتطوير نظم ري الأراضي الزراعية.

وأشاد وزير الري، بأعمال المسرح المكشوف والإنارة ورصف الطريق حول المسرح واعتباره قبلة المؤتمرات والحفلات والمهرجانات الدولية والإقليمية والمحلية، وإضافة حضارية للمركز الثقافي الإفريقي بصفة خاصة ولمحافظة أسوان بصفة عامة.

موضوعات متعلقة

لماذا يريد أردوغان السلام والحوار مع مصر الآن؟ (تحليل)

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

جوكوفيتش يمر فى «روما» ونادال يتلقى خسارة «صاعقة»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

«قيامة اليتامى» رواية تتناول غسل الأدمغة وتحويل البسطاء لـ«قتلة»

صدور «كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير

شمس للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «تعاليم محارب النور»

الليلة.. حسن طلب يناقش ديوانه «ما كان فى الإمكان كان»