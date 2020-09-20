«الرى»: النظم الحديثة تسهم فى ترشيد استهلاك المياه

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة أسوان، أعمال المسرح المكشوف بالمركز الثقافي الإفريقي بالمدينة، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، في إطار متابعة أعمال مواجهة السيول والحد من مخاطرها.وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وفق بيان، إنه يتم التوسع في نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه، مشيرا اليوم الأحد، إلى أنه التقى مجموعة من المزارعين الأبطال استخدموا الري بالتنقيط بتكلفة 4000 جنيه للفدان لتوفير طاقة تشغيل الطلمبة وترشيد المياه وزيادة الإنتاج، مؤكدا أنه فخور بتجربتهم وجلدهم وسعيد بتطوير نظم ري الأراضي الزراعية.وأشاد وزير الري، بأعمال المسرح المكشوف والإنارة ورصف الطريق حول المسرح واعتباره قبلة المؤتمرات والحفلات والمهرجانات الدولية والإقليمية والمحلية، وإضافة حضارية للمركز الثقافي الإفريقي بصفة خاصة ولمحافظة أسوان بصفة عامة.