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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. 10 مصابين فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: علاء إبراهيم رياض 34 سنة، ومقيم بمركز سمسطا، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، رأفت إبراهيم عبد السلام 48 سنة، ومقيم بمركز سمسطا، موظف، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، سعيد محمود خليفة 40 سنة، مصابا بكدمات وسجحات بالجسم، محمد ابراهيم سيد 27 سنة، عامل، مصابا بجرح قطعي باليد اليسري حوالي 4 سم.

كما نقلت سيارات الإسعاف أحمد محمد أحمد 30 سنة، موظف بالأزهر، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر وخلع بالكتف، إسلام خليفة إبراهيم، 26 سنة، مصابا بجروح وسجحات بالجسم، أحمد محمد فرحات 26 سنة، عامل مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، عبد الله علي عبد العليم 20 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، حسام حسن عبد الجواد 21 سنة، مصابا بسجحات وكدمات بالجسم، إسلام حسن محمود 21 سنة، عامل مصابا بسجحات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز ببا.

تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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