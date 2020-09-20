متظاهرون فى تايلاند يتحدون الملكية مع تصاعد الاحتجاجات

شارك آلاف التايلانديين في مسيرة بالعاصمة بانكوك، اليوم الأحد، في تحد صريح للملكية، وذلك لعرض مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد، ماها فاجيرالونكورن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" زادت جرأة المحتجين بعد شهرين من الاحتجاجات ضد القصر والحكومة التي يهيمن عليها الجيش.ولم يتسن التواصل مع القصر الملكي للحصول على تعليق على المظاهرة، ولا يتواجد ملك البلاد، الذي يقضي كثيرا من وقته في أوروبا، في تايلاند حاليا.وفي أكبر حشد خلال سنوات، شارك عشرات الآلاف في مظاهرة في بانكوك، أمس السبت، للمطالبة بإصلاح الملكية وإقالة قائد الانقلاب السابق رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.