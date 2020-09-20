مقتل 10 جنود تشاديين فى كمين لبوكو حرام بمنطقة بحيرة تشاد

قُتل عشرة جنود تشاديين بعد تعرضهم لكمين خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة لجماعة بوكو حرام الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما أفاد مسئول المنطقة لوكالة "فرانس برس".وقال صادق خطير، الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد، إن سبعة جنود أصيبوا أيضًا بجروح في الكمين، مؤكدًا أن المعلومات أدلى بها مصدر عسكري.لكن المتحدث باسم الجيش، عازم مبرماندوا، لم يؤكد في اتصال مع وكالة "فرانس برس"، حصيلة القتلى، لافتا إلى أن الجيش التشادي "دمّر قاعدة بوكو حرام، واستعاد أسلحة وذخائر".واتخذت الجماعة الإرهابية، التي نشأت في نيجيريا عام 2009، قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد، التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.وشن الجيش التشادي هجوما على بوكو حرام في أبريل بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة على إحدى قواعده.