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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

جوكوفيتش يمر فى «روما» ونادال يتلقى خسارة «صاعقة»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
نوفاك جوكوفيتش
نوفاك جوكوفيتش
وكالات
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في خسارة مفاجئة، ودع حامل اللقب رافائيل نادال، بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بعد الهزيمة أمام الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 6- 2 و7- 5 في دور الثمانية.

وواجه نادال، الفائز باللقب تسع مرات، والذي انتصر في مواجهاته التسع السابقة ضد شوارتزمان، صعوبات في إرساله طيلة المباراة، وارتكب سلسلة من الأخطاء السهلة غير المعتادة.

وكانت بطولة إيطاليا المفتوحة الأولى للاعب الإسباني في حوالي 7 أشهر، ورغم أنه شق طريقه بسهولة في أول جولتين، فإن تأثير ابتعاده عن المباريات ظهر بوضوح منذ بداية مباراته ضد شوارتزمان، المصنف الـ15.

وارتكب نادال، 30 خطأ سهلا مقابل 17 لشوارتزمان، وخسر شوط إرساله خمس مرات.

وقال نادال: "لا يمكن للمرء توقع الفوز بمباراة في ظل خسارة العديد من أشواط الإرسال. هذا شيء يجب أن أصلحه. أعرف كيف أفعل ذلك".

ويسافر نادال، لاحقا إلى باريس، حيث يتطلع لتحقيق لقبه 13 في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس".

وفي وقت سابق من اليوم، تجاوز نوفاك جوكوفيتش، انتكاسة في منتصف مباراته أمام دومينيك كوفر قبل فوزه 6- 3 و4- 6 و6- 3 على اللاعب الألماني غير المصنف، ليحجز مقعده في قبل النهائي.

وحسم اللاعب الصربي المصنف الأول مواجهاته في أول دورين بسهولة، وهي أولى مبارياته عقب استبعاده من بطولة أمريكا المفتوحة، بسبب ضرب الكرة في مراقبة الخط، لكنه واجه اختبارا صعبا عندما أدرك كوفر التعادل بمجموعة لكل منهما.

لكن جوكوفيتش، استعاد تركيزه ليحسم الفوز ويحافظ على فرصه في الفوز بلقبه 36 في بطولات الأساتذة.

ويلتقي جوكوفيتش، مع كاسبر رود، من أجل التأهل للنهائي بعد فوز اللاعب النرويجي على المصنف الرابع الإيطالي ماتيو بريتيني، 4- 6 و6- 3 و7- 6 في مواجهتهما في دور الثمانية.

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