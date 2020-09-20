شرطة أيرلندا الشمالية تحقق فى إطلاق نار «شبه عسكرى»

أعلنت الشرطة في أيرلندا الشمالية أنها تحقق في إطلاق نار على رجل في مقاطعة أنتريم، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".وذكرت خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية أنها تلقت بلاغًا في الساعة مفاده أن ثلاثة رجال اقتحموا منزلًا في منطقة سترانوكوم، وأطلقوا النار على ذراعي وساقي رجل.وقال مفتش الشرطة، ستيفن ماكفرتي، في بيان: "نتعامل مع هذا الهجوم الوحشي على أنه هجوم شبه عسكري، هذا حقير ويجب ألا يحدث في مجتمع متحضر".