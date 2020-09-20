ضبط مغلّف موجّه إلى الرئيس ترامب يحتوى على مادة الريسين السامة

اعترضت السلطات الأمريكية مغلّفا موجّها إلى الرئيس دونالد ترامب، يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها سم الريسين.وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الأبيض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".وذكرت التايمز أن هناك اعتقادا بأن المغلّف قد أُرسل بواسطة البريد من كندا، ويتم فحص البريد الموجّه إلى البيت الأبيض وفرزه أولا في منشآت خارج واشنطن.وتمت الإشارة إلى أنه جرى فحص محتوى المغلف عدة مرات قبل التأكد من احتوائه على مادة الريسين.وقال بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن إن "المكتب يحقق، بالتعاون مع الخدمة السرية الأمريكية وخدمة التفتيش البريدي، في رسالة مثيرة للريبة استلمتها منشأة حكومية أمريكية للبريد"، وتابع: "حاليا لا يوجد أي تهديد للسلامة العامة".ورفضت السلطات التي اتصلت بها وكالة "فرانس برس"، إعطاء تفاصيل إضافية عن الحادث.ومادة الريسين التي يتم استخراجها من حبوب الخروع شديدة السمية، وتؤدي إلى الموت بعد دقائق من ابتلاعها أو تنشقها أو حقنها، لتسببها بفشل عمل أعضاء جسم الإنسان، ولا يوجد ترياق معروف مضاد لها.