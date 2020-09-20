إنجلترا تستعد لفرض غرامات صارمة على منتهكى إجراءات الحجر الصحى

تستعد إنجلترا لفرض غرامات مالية صارمة على انتهاك قواعد العزل الذاتي المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.وأفادت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية بأن الأشخاص في إنجلترا الذين يرفضون أمرا بالعزل الذاتي قد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار أمريكي) وسط القلق المتزايد من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وسيفرض الوزراء واجبًا قانونيًا جديدًا على الأشخاص لعزل أنفسهم إذا ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد- 19"، أو طُلب منهم القيام بذلك من قبل خدمة الاختبار والتعقب بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بعد الاتصال بشخص مصاب بالفيروس.ووفقًا للتقرير، ستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في إنجلترا في 28 سبتمبر الجاري، على الرغم من أن الوزراء يجرون مناقشات مع اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بشأن تمديد العمل بهذه التدابير في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وفي ظل تضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة كل أسبوع، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الإجراءات ضرورية للسيطرة على انتشار الفيروس وحماية الفئات الأكثر تعرضا الإصابة.وقال جونسون، معلنًا عن القواعد الجديدة: "إن أفضل طريقة يمكن من خلالها مكافحة هذا الفيروس هي أن يتبع الجميع القواعد، ويعزلون أنفسهم ذاتيا إذا كانوا معرضين لخطر انتقال فيروس كورونا".وتدرس الحكومة أيضًا عودة محدودة لقواعد الإغلاق على مستوى البلادووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أوصت الهيئة الاستشارية العلمية للحكومة بفرض الإغلاق لمدة أسبوعين خلال العطلات المدرسية في أكتوبر المقبل، من أجل السيطرة على عدد الإصابات المتزايد بشكل حاد.