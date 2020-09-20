رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تستدعى سفيرها لدى ساحل العاج بعد اتهامات ضده بسلوك متحيز ضد النساء

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:23 ص
جيل أوبرسون
جيل أوبرسون
وكالات
طباعة
استدعت فرنسا سفيرها لدى ساحل العاج وسط مزاعم باتباعه سلوكا متحيزا ضد النساء، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أكدت متحدثة باسم الخارجية أنه "تم استدعاء السفير إلى باريس وسط تحقيق إداري جار" في القضية.

وحسب موقع "ميديابارت" الإخباري الفرنسي، فقد اتهمت خمس نساء على الأقل السفير جيل أوبرسون، الذي يشغل منصبه في أبيدجان منذ سبتمبر 2017، بسلوك متحيز جنسيا تجاههن.

ويأتي استدعاء السفير في الوقت الذي تستعد فيه ساحل العاج لانتخابات مثيرة للجدل في 31 أكتوبر، يسعى خلالها الرئيس الحالي الحسن واتارا، إلى الفوز بولاية ثالثة.

وقد خلفت الاحتجاجات الأخيرة ضد ترشح واتارا نحو 15 قتيلا الشهر الماضي، كما شهدت البلاد عدة تظاهرات.

وأفاد مصدر مطلع بأن استدعاء السفير ليس "سياسيا" بطبيعته، بل يتعلق ب"عبارات وإيماءات جنسية" مزعومة.

وقال مصدر آخر قريب من التحقيق إن "وزير (الخارجية) دعا إلى إجراء تحقيق إداري" في المزاعم ضد أوبرسون، و"قرر استدعاء السفير الإثنين (الماضي)"، مضيفا: "لا حماية لأحد".

وأنشأ وزير الخارجية، جان إيف لودريان، في وزارته قبل عامين وحدة للشكاوى والاستشارات المتعلقة بالتحيز والعنف الجنسيين وُصفت بأنها وحدة "صفر تسامح".

وذُكر أن هذه الوحدة أجرت مقابلات مع النساء اللواتي يزعمن أنهن كن عرضة للتمييز الجنسي من قبل السفير.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض

التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

جوكوفيتش يمر فى «روما» ونادال يتلقى خسارة «صاعقة»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

جاريث بيل يدلى بتصريحات مستفزة بعد الرحيل عن ريال مدريد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: قاومت كتابات تمتدح الإخوان فى «الشروق» بالكاريكاتير

شعراء البحر الأحمر فى أمسية ببيت شعر الأقصر

مكتبة القاهرة تناقش تطوير مراكز المعلومات لخدمة أهداف التنمية المستدامة

عمرو سليم: إبراهيم المعلم كان يستضيف قيادات الإخوان