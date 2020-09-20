فرنسا تستدعى سفيرها لدى ساحل العاج بعد اتهامات ضده بسلوك متحيز ضد النساء

استدعت فرنسا سفيرها لدى ساحل العاج وسط مزاعم باتباعه سلوكا متحيزا ضد النساء، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أكدت متحدثة باسم الخارجية أنه "تم استدعاء السفير إلى باريس وسط تحقيق إداري جار" في القضية.وحسب موقع "ميديابارت" الإخباري الفرنسي، فقد اتهمت خمس نساء على الأقل السفير جيل أوبرسون، الذي يشغل منصبه في أبيدجان منذ سبتمبر 2017، بسلوك متحيز جنسيا تجاههن.ويأتي استدعاء السفير في الوقت الذي تستعد فيه ساحل العاج لانتخابات مثيرة للجدل في 31 أكتوبر، يسعى خلالها الرئيس الحالي الحسن واتارا، إلى الفوز بولاية ثالثة.وقد خلفت الاحتجاجات الأخيرة ضد ترشح واتارا نحو 15 قتيلا الشهر الماضي، كما شهدت البلاد عدة تظاهرات.وأفاد مصدر مطلع بأن استدعاء السفير ليس "سياسيا" بطبيعته، بل يتعلق ب"عبارات وإيماءات جنسية" مزعومة.وقال مصدر آخر قريب من التحقيق إن "وزير (الخارجية) دعا إلى إجراء تحقيق إداري" في المزاعم ضد أوبرسون، و"قرر استدعاء السفير الإثنين (الماضي)"، مضيفا: "لا حماية لأحد".وأنشأ وزير الخارجية، جان إيف لودريان، في وزارته قبل عامين وحدة للشكاوى والاستشارات المتعلقة بالتحيز والعنف الجنسيين وُصفت بأنها وحدة "صفر تسامح".وذُكر أن هذه الوحدة أجرت مقابلات مع النساء اللواتي يزعمن أنهن كن عرضة للتمييز الجنسي من قبل السفير.