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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تقر إجراء اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
أدوية عشبية لعلاج
أدوية عشبية لعلاج كورونا
وكالات
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أقرت منظمة الصحة العالمية، بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" فقد أثار انتشار "كوفيد- 19" قضية استخدام الأدوية التقليدية في علاج الأمراض المعاصرة، وتأتي مصادقة منظمة الصحة العالمية لتشجع بشكل واضح الاختبارات بمعايير مماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات.

وقبل أشهر تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للازدراء بعد محاولته الترويج لمشروب "كوفيد-اورغانيكس" المستخلص من نبتة الشيح (ارتيميسيا) لعلاج فيروس كورونا، رغم فعالية النبتة المثبتة في علاج الملاريا.

وأقر خبراء من منظمة الصحة مع زملاء لهم من منظمتين إفريقيتين أخريين "بروتوكولا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج "كوفيد- 19"، إضافة إلى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات" للتجارب السريرية على الأدوية العشبية، وفق بيان.

وأشار البيان إلى أن "المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (تخض مجموعة تصل الى 3 آلاف شخص للاختبار) محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل".

ونقل البيان عن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بروسبر توموسيمى "إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي (به) من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".

وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشئون الاجتماعية.

وأضاف توموسيمي "إن ظهور كوفيد- 19 مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي".

ولم يشر المسئول في منظمة الصحة الى مشروب رئيس مدغشقر الذي جرى توزيعه على نطاق واسع في مدغشقر، كما بيع الى العديد من البلدان الأخرى، خاصة في إفريقيا.

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