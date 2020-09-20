المكسيك تسجل 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:42 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 694121 إصابة و73258 وفاة.
وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.
وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.