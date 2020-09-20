شعراء البحر الأحمر فى أمسية ببيت شعر الأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس السبت، أمسية شعرية لشعراء محافظة البحر الأحمر استضاف فيها الشعراء: «الشاذلي عبد العزيز، جمال الشيمي، عبيد طربوش، فرج الضوي»، وقام بتقديم الأمسية الشاعر محمد جاد المولي.روحية أم أبزيد " و" شمة أم عطالله "والمرحومة " إحسان "الكلمة ميزان القلب أخضر رويانقفلين شبابيك العيبةوفتحين للحق بيبانناس بتكمل باقى عشاها وَنسقدام دفاية النار تتطهر منمن أى خبيث ودنسالموت من خشم شارعنابص فنسلقى " شمة أم عطالله "قاعده رافعة دراعاتهاوبتدعى لكل حريم الشارعبتوصى خواتها على خياتهاو تقول لحريم ولدهاأن حماماتها وفروجاتهاو ناس الشارع ليكمبس أوعوهم م الغربانالديب عوىوالصوت كما الرعد انفجرصم الودانسقطت جلود الفلاحينوسط الغيطانالصوت قلعمن جوه جوفهم سلمهمبعد المخاض.. عادوا الولادمن تانى لارحام امهمصحيوا الرجالعلى شمس مفضوحهعلى دراعات النخيلعريانه مدبوحهدم البكاره سالع البلح حمّرهم الجبان يقطفهوللكمام شمّرقام اتوصم بالعارفى الجيّه والروحهحلم الإنسان العاديلقمة وهدمة وحضنوشوية ضلأما الباقيمش ثابت ولا باقيتفاتيف من صخب الأحداثوحكاوي بتتغير وبتتحولوالريح بتجيب وتوديوالناس كل الناسمبدورة كداوالحال ميت فل وعالحلم الشاعر ملكوت وسكوتوطريق على قدس الأقداسصانعُ الأحلاممن أمنيات الأمس للبر الغريرأبحرتَ للغد في غصون الأمنياتإيهِ مسافات الطريقو إيه صانع الأحلامألق اللجين إذا تلألأ فوق ماء البحر تكتب فيهو تخط آلاف القصائد فوق أيقوناتك العليافلسدرة الشعر انتهائي وانتهاؤكوشوشت بحرا بالمنىفأجابك البحر الكبير على مدارات المدىجاءت نوارسه إليك مع الصدىفي شجوهفي فرحهفي لعبهفي جدهبفنونه بجنونهلونتهعلمتهرقصت فيه مع الفراشات التيشربت رحيق الزهر في طلع الندىوختتمت الأمسية بفقرة فنية أخرى للفنانة ألفت ميشيل.