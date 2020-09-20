شعراء البحر الأحمر فى أمسية ببيت شعر الأقصر
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:23 ص
ايهاب مصطفىطباعة
نظم بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس السبت، أمسية شعرية لشعراء محافظة البحر الأحمر استضاف فيها الشعراء: «الشاذلي عبد العزيز، جمال الشيمي، عبيد طربوش، فرج الضوي»، وقام بتقديم الأمسية الشاعر محمد جاد المولي.
بدأت الأمسية بفقرة فنية من العزف على آلة الكمان للفنانة ألفت ميشيل، ثم تلاه الشاعر الشاذلي عبد العزيز منشدًا من شعره من ديوانه (وشوش من دفتر الموت:)..
روحية أم أبزيد " و" شمة أم عطالله "
والمرحومة " إحسان "
الكلمة ميزان القلب أخضر رويان
قفلين شبابيك العيبة
وفتحين للحق بيبان
ناس بتكمل باقى عشاها وَنس
قدام دفاية النار تتطهر من
من أى خبيث ودنس
الموت من خشم شارعنا
بص فنس
لقى " شمة أم عطالله "
قاعده رافعة دراعاتها
وبتدعى لكل حريم الشارع
بتوصى خواتها على خياتها
و تقول لحريم ولدها
أن حماماتها وفروجاتها
و ناس الشارع ليكم
بس أوعوهم م الغربان
ثم تلاه الشاعر عبيد طربوش منشدًا من شعره من قصيدة «عيارين في الهوا»، ويقول في جزء منها:
الديب عوى
والصوت كما الرعد انفجر
صم الودان
سقطت جلود الفلاحين
وسط الغيطان
الصوت قلع
من جوه جوفهم سلمهم
بعد المخاض.. عادوا الولاد
من تانى لارحام امهم
صحيوا الرجال
على شمس مفضوحه
على دراعات النخيل
عريانه مدبوحه
دم البكاره سال
ع البلح حمّر
هم الجبان يقطفه
وللكمام شمّر
قام اتوصم بالعار
فى الجيّه والروحه
ثم تلاه الشاعر جمال الشيمي منشدًا من شعره:
حلم الإنسان العادي
لقمة وهدمة وحضن
وشوية ضل
أما الباقي
مش ثابت ولا باقي
تفاتيف من صخب الأحداث
وحكاوي بتتغير وبتتحول
والريح بتجيب وتودي
والناس كل الناس
مبدورة كدا
والحال ميت فل وعال
حلم الشاعر ملكوت وسكوت
وطريق على قدس الأقداس
ثم تلاه الشاعر فرج الضوي منشدًا من شعره:
صانعُ الأحلام
من أمنيات الأمس للبر الغرير
أبحرتَ للغد في غصون الأمنيات
إيهِ مسافات الطريق
و إيه صانع الأحلام
ألق اللجين إذا تلألأ فوق ماء البحر تكتب فيه
و تخط آلاف القصائد فوق أيقوناتك العليا
فلسدرة الشعر انتهائي وانتهاؤك
وشوشت بحرا بالمنى
فأجابك البحر الكبير على مدارات المدى
جاءت نوارسه إليك مع الصدى
في شجوه
في فرحه
في لعبه
في جده
بفنونه بجنونه
لونته
علمته
رقصت فيه مع الفراشات التي
شربت رحيق الزهر في طلع الندى
وختتمت الأمسية بفقرة فنية أخرى للفنانة ألفت ميشيل.
بدأت الأمسية بفقرة فنية من العزف على آلة الكمان للفنانة ألفت ميشيل، ثم تلاه الشاعر الشاذلي عبد العزيز منشدًا من شعره من ديوانه (وشوش من دفتر الموت:)..
روحية أم أبزيد " و" شمة أم عطالله "
والمرحومة " إحسان "
الكلمة ميزان القلب أخضر رويان
قفلين شبابيك العيبة
وفتحين للحق بيبان
ناس بتكمل باقى عشاها وَنس
قدام دفاية النار تتطهر من
من أى خبيث ودنس
الموت من خشم شارعنا
بص فنس
لقى " شمة أم عطالله "
قاعده رافعة دراعاتها
وبتدعى لكل حريم الشارع
بتوصى خواتها على خياتها
و تقول لحريم ولدها
أن حماماتها وفروجاتها
و ناس الشارع ليكم
بس أوعوهم م الغربان
ثم تلاه الشاعر عبيد طربوش منشدًا من شعره من قصيدة «عيارين في الهوا»، ويقول في جزء منها:
الديب عوى
والصوت كما الرعد انفجر
صم الودان
سقطت جلود الفلاحين
وسط الغيطان
الصوت قلع
من جوه جوفهم سلمهم
بعد المخاض.. عادوا الولاد
من تانى لارحام امهم
صحيوا الرجال
على شمس مفضوحه
على دراعات النخيل
عريانه مدبوحه
دم البكاره سال
ع البلح حمّر
هم الجبان يقطفه
وللكمام شمّر
قام اتوصم بالعار
فى الجيّه والروحه
ثم تلاه الشاعر جمال الشيمي منشدًا من شعره:
حلم الإنسان العادي
لقمة وهدمة وحضن
وشوية ضل
أما الباقي
مش ثابت ولا باقي
تفاتيف من صخب الأحداث
وحكاوي بتتغير وبتتحول
والريح بتجيب وتودي
والناس كل الناس
مبدورة كدا
والحال ميت فل وعال
حلم الشاعر ملكوت وسكوت
وطريق على قدس الأقداس
ثم تلاه الشاعر فرج الضوي منشدًا من شعره:
صانعُ الأحلام
من أمنيات الأمس للبر الغرير
أبحرتَ للغد في غصون الأمنيات
إيهِ مسافات الطريق
و إيه صانع الأحلام
ألق اللجين إذا تلألأ فوق ماء البحر تكتب فيه
و تخط آلاف القصائد فوق أيقوناتك العليا
فلسدرة الشعر انتهائي وانتهاؤك
وشوشت بحرا بالمنى
فأجابك البحر الكبير على مدارات المدى
جاءت نوارسه إليك مع الصدى
في شجوه
في فرحه
في لعبه
في جده
بفنونه بجنونه
لونته
علمته
رقصت فيه مع الفراشات التي
شربت رحيق الزهر في طلع الندى
وختتمت الأمسية بفقرة فنية أخرى للفنانة ألفت ميشيل.
الشاعر فرج الضوي
الشاعر عبيد طربوش
الشاعر جمال الشيمي
الشاعر الشاذلي عبد العزيز
العازفة ألفت ميشيل
أمسية ببيت شعر الأقصر
الشاعر فرج الضوي
الشاعر عبيد طربوش
الشاعر جمال الشيمي
الشاعر الشاذلي عبد العزيز
العازفة ألفت ميشيل
أمسية ببيت شعر الأقصر