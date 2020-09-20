رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة القاهرة تناقش تطوير مراكز المعلومات لخدمة أهداف التنمية المستدامة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:05 ص
ندوة عن تطوير مراكز
ندوة عن تطوير مراكز المعلومات
ايهاب مصطفى
طباعة
نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان «تطوير مراكز المعلومات لخدمة أهداف التنمية المستدامة»، أمس السبت، بمقر المكتبة بالزمالك.

تحدثت فيها الدكتورة أماني مجاهد، رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، والدكتور هندي عبد الله أستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة دمياط، وأدار الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

في البداية، رحب مدير عام المكتبة بالضيوف، موضحًا أهمية الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات وخاصة المكتبات العامة كشريك أساسي في التنمية المستدامة، وذلك من خلال تزويد مختلف القطاعات بالمعلومات المطلوبة.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني مجاهد، أن مؤسسات ومراكز المعلومات لا تقل أهمية عن المؤسسات الحكومية الأخرى؛ لأن مراكز المعلومات تمتلك رؤية جيدة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مساعدة كل القطاعات الحكومية والخاصة، ومدهم بالمعلومات اللازمة لتحقيق التقدم المنشود، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول الموقعة مع منظمة اليونسكو على وثيقة التنمية المستدامة، والتي تضم 17 هدفًا كلهم مرتبطين بشكل كلي بتوفير المعلومات والمعرفة، وجعلها متاحة للمستفيدين، سواء لتغطية حاجات العاملين أنفسهم، أو غيرهم من المستفيدين بالخدمة.

وعرف الدكتور هندي عبد الله، في مستهل كلمته، مصطلح التنمية المستدامة بشكل مبسط، وأنه يكمن في تلبية احتياجات الحاضر دون الاعتماد على الجيل القادم، موضحًا المحاور الرئيسية لها، ومنها القضاء على الفقر والجوع، ودعم قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والطاقة، والمساواة بين المرأة والرجل في المجتمع، وقال إن المجتمع المدني يحتاج إلى وصول حر للمعلومات بغض النظر عن السن أو المكان أو المستوى الثقافي، لافتًا إلى ضرورة توفير المكتبات وتجهيزها في كل الأماكن المتاحة، وتوفير الدعم الفني والتقني، ومساعدة مراكز المعلومات في إبرام بروتوكلات تعاون مع الأجهزة الأخرى، وتقديم الدعم المؤسسي، وتدريب العاملين فيها.
ندوة عن تطوير مراكز المعلومات
ندوة عن تطوير مراكز المعلومات
ندوة عن تطوير مراكز المعلومات
ندوة عن تطوير مراكز المعلومات
ندوة عن تطوير مراكز المعلومات
ندوة عن تطوير مراكز المعلومات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

محكمة جنح الدقى تغرم مجدى عبدالغنى لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

«قدمت الأغنية الشبابية قبل ما تشتهر بـ10 سنين».. اعترافات علي الحجار

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

جاريث بيل يدلى بتصريحات مستفزة بعد الرحيل عن ريال مدريد

يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

حكاية «إسراء» مع فيروس كورونا وحلم الحصول على منحة

كيفية استخراج كارت ميزة للمعاشات 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: قاومت كتابات تمتدح الإخوان فى «الشروق» بالكاريكاتير

شعراء البحر الأحمر فى أمسية ببيت شعر الأقصر

مكتبة القاهرة تناقش تطوير مراكز المعلومات لخدمة أهداف التنمية المستدامة

عمرو سليم: إبراهيم المعلم كان يستضيف قيادات الإخوان