مكتبة القاهرة تناقش تطوير مراكز المعلومات لخدمة أهداف التنمية المستدامة

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان «تطوير مراكز المعلومات لخدمة أهداف التنمية المستدامة»، أمس السبت، بمقر المكتبة بالزمالك.تحدثت فيها الدكتورة أماني مجاهد، رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، والدكتور هندي عبد الله أستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة دمياط، وأدار الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.في البداية، رحب مدير عام المكتبة بالضيوف، موضحًا أهمية الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات وخاصة المكتبات العامة كشريك أساسي في التنمية المستدامة، وذلك من خلال تزويد مختلف القطاعات بالمعلومات المطلوبة.من جانبها، أكدت الدكتورة أماني مجاهد، أن مؤسسات ومراكز المعلومات لا تقل أهمية عن المؤسسات الحكومية الأخرى؛ لأن مراكز المعلومات تمتلك رؤية جيدة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مساعدة كل القطاعات الحكومية والخاصة، ومدهم بالمعلومات اللازمة لتحقيق التقدم المنشود، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول الموقعة مع منظمة اليونسكو على وثيقة التنمية المستدامة، والتي تضم 17 هدفًا كلهم مرتبطين بشكل كلي بتوفير المعلومات والمعرفة، وجعلها متاحة للمستفيدين، سواء لتغطية حاجات العاملين أنفسهم، أو غيرهم من المستفيدين بالخدمة.وعرف الدكتور هندي عبد الله، في مستهل كلمته، مصطلح التنمية المستدامة بشكل مبسط، وأنه يكمن في تلبية احتياجات الحاضر دون الاعتماد على الجيل القادم، موضحًا المحاور الرئيسية لها، ومنها القضاء على الفقر والجوع، ودعم قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والطاقة، والمساواة بين المرأة والرجل في المجتمع، وقال إن المجتمع المدني يحتاج إلى وصول حر للمعلومات بغض النظر عن السن أو المكان أو المستوى الثقافي، لافتًا إلى ضرورة توفير المكتبات وتجهيزها في كل الأماكن المتاحة، وتوفير الدعم الفني والتقني، ومساعدة مراكز المعلومات في إبرام بروتوكلات تعاون مع الأجهزة الأخرى، وتقديم الدعم المؤسسي، وتدريب العاملين فيها.