رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: روسيا والصين تحسدان أمريكا بسبب أسلحتها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:50 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "روسيا والصين تحسدان الولايات المتحدة، بسبب الأسلحة التي صممتها"، والتي قال إنها لا مثيل لها في العالم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" صرح ترامب، في كلمة ألقاها أمام أنصاره في مدينة فيتفيل بولاية كارولاينا الشمالية: "خلال 3.5 سنة فقط من حكم إدارتي تمكنا من إعادة القدرات العظيمة للقوات المسلحة الأمريكية".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام "الكاذبة" تواصل الادعاء بأنه "يكشف عن معلومات سرية"، متابعا: "لا، لا أفعل ذلك، أنتجنا وننتج أسلحة لا يشهد العالم مثيلا لها أبدا".

وأضاف: "أؤكد لكم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ... كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية يحسدوننا بسبب ما نفعله".

وأعرب الرئيس الأمريكي، مع ذلك عن أمله في ألا تكون بلاده "مضطرة إلى استخدام هذا السلاح أبدا".

ويصر ترامب، خاصة في ظل قرب الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر المقبل، على أنه تمكن من إعادة الهيمنة الأمريكية العسكرية على الدول المنافسة لها عن طريق تخصيص أموال إضافية من الميزانية.

ويأتي تصريح ترامب، الجديد بعد أن أكد الرئيس الروسي، أن الأسلحة التي تصنعها روسيا تتفوق على مثيلاتها في الدول الأخرى، خاصة في مجال السلاح فرط الصوتي.

موضوعات متعلقة

عرض «بلطجية سوق العاشر» على النيابة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

منحها مفتاح المدينة الذهبى.. سر البرقية المستعجلة من الحاكم الأمريكى إلى فيروز

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

جوكوفيتش يمر فى «روما» ونادال يتلقى خسارة «صاعقة»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 20-9-2020

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

جاريث بيل يدلى بتصريحات مستفزة بعد الرحيل عن ريال مدريد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: قاومت كتابات تمتدح الإخوان فى «الشروق» بالكاريكاتير

شعراء البحر الأحمر فى أمسية ببيت شعر الأقصر

مكتبة القاهرة تناقش تطوير مراكز المعلومات لخدمة أهداف التنمية المستدامة

عمرو سليم: إبراهيم المعلم كان يستضيف قيادات الإخوان