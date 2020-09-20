الولايات المتحدة تعلن استئناف العقوبات الدولية ضد إيران

أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد عن استئناف كافة العقوبات الدولية ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي بالرغم من المعارضة الواسعة داخل الأمم المتحدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، أن استئناف العقوبات يأتي ضمن إطار عملية تم إطلاقها في 20 أغسطس، موضحا أن الجانب الأمريكي أبلغ في ذلك اليوم رئاسة مجلس الأمن بـ"الانتهاكات الجسيمة" من قبل إيران للالتزامات المترتبة عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامجها النووي.وشدد بومبيو على أن العملية المذكورة انتهت باستئناف جميع العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن رقم 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1939 والتي تم تجميدها بناء على القرار رقم 2231.