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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير: لن تملك أقوى جيوش العالم وسائل مضادة لمنظومة أفانجارد الروسية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
صواريخ أفانجارد
صواريخ أفانجارد
وكالات
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أعرب خبير روسي، عن قناعته بأن أقوى جيوش العالم لن تملك في الأفق المنظور وسائل حماية من صواريخ "أفانجارد" الروسية الخارقة للصوت.

وفي تصريحات لـ "إنترفاكس" قال الجنرال المتقاعد أيتيتش بيجيف، الذي كان يشغل في السابق مناصب قيادية في قوات الدفاع الجوي: "خلال السنوات الـ10 أو الـ 15 القادمة، لن تملك أي من الدول الرئيسة سلاحًا شبيه بـ أفانجارد"، موضحًا أن نظام التصويب الذي تتزود به "أفانجارد" يجعل التنبؤ بمسار هذا الصاروخ مستحيلا بالنسبة للعدو، ولن تقدر الوسائل الموجودة للدفاع الجوي والفضائي ومضادات الصواريخ على اعتراضه، نظرًا لسرعة تحليقه الخارقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار بوتين، خلال اتصال أجراه عبر الفيديو مع مصمم الصواريخ، غربرت يفريموف، الذي يعود له الفضل في طرح فكرة تصميم منظومة "أفانجارد"، إلى أن دخول هذه المنظومة الخدمة في الجيش الروسي كان حدثا شبيها لإنجاز الاتحاد السوفيتي المشروعين النووي والصاروخي.

وأكد بوتين أن "أفانجارد" "ليس مجرد منظومة جديدة، بل هو نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية".

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