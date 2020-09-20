إيطاليا تستعد لاستفتاء حول تعديل برلمانى

تستعد إيطاليا لاستفتاء شعبي عام سيجري يومي الأحد والإثنين بشأن تقليص عدد أعضاء برلمان البلاد بواقع الثلث، وذلك تزامنا مع انتخابات محلية في 7 أقاليم ونحو 1000 مدينة.وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية بأنه من الممكن أن يشارك في الاستفتاء العام 51.5 مليون شخص يحق لهم التصويت.وينص التعديل الخاص بعمل البرلمان على تقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200 عضو، وأعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400 نائب.وقد أقر مجلسا الشيوخ والنواب إجراء التعديل في أكتوبر 2019، لكن تطبيق هذا القرار يتطلب مصادقة من قبل استفتاء شعبي لا يتضمن أي نصاب، وفي حال موافقة الإيطاليين على التعديل سيتم تطبيقه عام 2023 حينما ستجري الانتخابات البرلمانية المقبلة.أما الانتخابات في الأقاليم فمن الممكن أن يدلي 18.5 مليون شخص بأصواتهم فيها، بينما قد يشمل الاقتراع في الانتخابات البلدية بالمدن 5.7 مليون شخص.ومن المتوقع أن يشهد السباق الانتخابي على المستوى المحلي منافسة شرسة بين القوى اليمينية واليسارية، بينما يعتبر حزب الأغلبية الحاكمة "حركة 5 نجوم" الأقل حظا.وكان من المقرر أن يجري التصويت في الاستفتاء والانتخابات المحلية شهر مارس الماضي لكن السلطات قررت تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم تنظيم عملية الاقتراع، التي ستبدأ في الساعة 07:00 من صباح الأحد، في ظل توجيه الحكومة بتطبيق إجراءات وقائية واسعة لمنع انتشار المرض.