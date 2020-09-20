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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع الروسية»: 11.6 ألف عسكرى روسى تعافوا من كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 11.6 ألف عسكري من عناصر الجيش الروسي، تعافوا من مرض كورونا، بينهم 53 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في بيان صدر عن الوزارة: "خلال اليوم الماضي، تعافى 53 عسكريا من عناصر القوات المسلحة الروسية، من مرض كوفيد-19، بعد خضوعهم للعلاج".

وارتفع بذلك إجمالي المتعافين من المرض من العسكريين 11659 شخصًا.

وأضافت في البيان أن العدد الإجمالي للذين تعافوا من المدنيين العاملين في الدفاع الروسية ارتفع إلى 11437 حالة.

ومع حلول 19 سبتمبر، رصدت الوزارة نتائج اختبارات إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، لدى 470 عسكريا من عناصر هيئات الإدارة العسكرية والجمعيات والتشكيلات والوحدات العسكرية. وتم اكتشاف المرض لدى 105 من طلاب الجامعات العسكرية.

ويبلغ العدد الإجمالي للعسكريين والمدنيين من العاملين في الوزارة، الذين يخضعون للعلاج في 16 مركزًا طبيًا تابعة لوزارة الدفاع الروسية، 782 شخصًا.

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