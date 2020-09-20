جاريث بيل يدلى بتصريحات مستفزة بعد الرحيل عن ريال مدريد

أكد الويلزي جاريث بيل، عقب انضمامه رسميا لصفوف توتنهام، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، أنه بعد الرحيل عن الفريق الإنجليزي، دائما ما كان يفكر في العودة إليه.وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" قال جاريث بيل، في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية للنادي اللندني: "من الرائع العودة مجددا للفريق، توتنهام ناد خاص بالنسبة لي، فهو من صنع اسمي، ومن المذهل العودة إليه مجددا".وتابع: "أتمنى أن أتعافى سريعا، لمساعدة الفريق وحصد الألقاب.. منذ رحيلي عن توتنهام، دائمًا ما فكرت في العودة إليه من جديد.. والآن سنحت الفرصة لي، وكانت لحظة جيدة، أنا متحمس وأريد أن أبدأ".وأكد توتنهام، أن جاريث بيل سيغيب عن الملاعب حتى منتصف أكتوبر المقبل، بسبب إصابة في الركبة، وذلك عقب انضمامه رسميا للفريق اللندني لمدة موسم على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.