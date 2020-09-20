رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور«كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
محمد خضير
محمد خضير
نضال ممدوح
طباعة
عن منشورات الجمل٬ صدر حديثًا٬ للكاتب محمد خضير٬ «كتاب العقود.. سرديات»، ومحمد خضير هو قاصّ وروائي عراقي ولد في البصرة عام 1942، اشتهر على صعيد العالم العربي بعد نشره قصتي «الأرجوحة»، و«تقاسيم على وتر ربابة» في مجلة الآداب البيروتية.

صدرت له المجموعات القصصية: «المملكة السوداء، وزارة الاعلام، مديرية الثقافة العامة، بغداد 1972، في درجة 45 مئوي 1978، رؤيا خريف 1995»، بالإضافة إلى روايات: «بصرياثا.. صورة مدينة 1993، كراسة كانون 2001، حدائق الوجوه - أقنعة وحكايات، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع 2008.

وفي النقد صدرت له دراسات: «الحكاية الجديدة 1995 ــ السرد والكتاب 2010 - الرجل والفسيل 2012»، حائز على جائزة العويس العام 2003، وجائزة القلم الذهبي 2009.

ومن أجواء «كتاب العقود» نقرأ: «تأتي أعوامي بوجوه جانبية٬ بروفايلات متقلبة لا تلبث أن تزول٬ لكن عمري المديد يلتقط جانبها الظليل كما يلتقط وجه الحياة الخاطف كبرق لامع لا يدوم أمام النظر سوى لمحة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر مستنكرة حديث وزير خارجية تركيا: تناقض يكرس افتقار المصداقية

عرض «بلطجية سوق العاشر» على النيابة

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس بعد صراع مع المرض

التاريخ الأسود للمتلون معتز مطر

الصور

image description

مباراة الأهلي والمقاصة

image description

قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

image description

«أسيوط» تقيم تأثيرات إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

الباز يقبل رأس المستشار أمير يعقوب على الهواء: «البلد عايشة بتضحياتكم»

تجميد التنسيق الأمني.. مصر تعاقب تركيا بعد تطاولها على «30 يونيو»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف اكتشف عاطف سالم النجمة هالة فؤاد؟

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

10 رجال في حياة سهير رمزي.. أحدهم حاول إجبارها على الاعتزال

«قدمت الأغنية الشبابية قبل ما تشتهر بـ10 سنين».. اعترافات علي الحجار

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

جاريث بيل يدلى بتصريحات مستفزة بعد الرحيل عن ريال مدريد

يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

حكاية «إسراء» مع فيروس كورونا وحلم الحصول على منحة

كيفية استخراج كارت ميزة للمعاشات 2020

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
ماجد حبته
ثم فشلت تركيا فى بيع عملائها
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: فهمى هويدى كان صوت وقلم الإخوان فى جريدة الشروق

«نظريات فى تدبير شئون الدولة» جديد عن دار قناديل للنشر

صدور«كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير

الليلة.. حسن طلب يناقش ديوانه «ما كان فى الإمكان كان»