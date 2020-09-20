صدور«كتاب العقود.. سرديات» للروائى العراقى محمد خضير

عن منشورات الجمل٬ صدر حديثًا٬ للكاتب محمد خضير٬ «كتاب العقود.. سرديات»، ومحمد خضير هو قاصّ وروائي عراقي ولد في البصرة عام 1942، اشتهر على صعيد العالم العربي بعد نشره قصتي «الأرجوحة»، و«تقاسيم على وتر ربابة» في مجلة الآداب البيروتية.صدرت له المجموعات القصصية: «المملكة السوداء، وزارة الاعلام، مديرية الثقافة العامة، بغداد 1972، في درجة 45 مئوي 1978، رؤيا خريف 1995»، بالإضافة إلى روايات: «بصرياثا.. صورة مدينة 1993، كراسة كانون 2001، حدائق الوجوه - أقنعة وحكايات، دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع 2008.وفي النقد صدرت له دراسات: «الحكاية الجديدة 1995 ــ السرد والكتاب 2010 - الرجل والفسيل 2012»، حائز على جائزة العويس العام 2003، وجائزة القلم الذهبي 2009.ومن أجواء «كتاب العقود» نقرأ: «تأتي أعوامي بوجوه جانبية٬ بروفايلات متقلبة لا تلبث أن تزول٬ لكن عمري المديد يلتقط جانبها الظليل كما يلتقط وجه الحياة الخاطف كبرق لامع لا يدوم أمام النظر سوى لمحة».