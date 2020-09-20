السياحة الأردنية توجه الفنادق باقتصار تقديم الطعام فى غرف الزبائن

طلبت وزارة السياحة والآثار الأردنية، جمعية الفنادق وقف تقديم الطعام للزبائن في المطاعم، أو عند برك السباحة واقتصار تقديمها في غرف الزبائن فقط، في إطار جهود مكافحة كورونا.وحسبما أفادت وكالة انباء "تاس" نقلًا عن وسائل إعلام أردنية إيعازا كانت قد عممته وزارة السياحة والآثار على جمعية الفنادق، جاء فيه أنه "التزامًا بقرار الحكومة وقف تقديم الطعام للزبائن داخل صالات المطاعم، ندعو إلى الالتزام بعدم تقديم الطعام في المطاعم التابعة للفنادق ولا على برك السباحة واقتصار تقديمها في غرف الزبائن فقط، والحرص على عدم التجمعات عند البرك أو في مرافق الفندق الأخرى".وذكرت صحيفة الغد الأردنية اليوم أن "اجتماع وزارة السياحة والآثار مع المطاعم السياحية تم تأجيله بسبب تسجيل إصابات كورونا لعدد من موظفي الوزارة"، وأشارت الصحيفة إلى أن "الاجتماع كان مقررًا لحين مناقشة آلية فتح صالات المطاعم السياحية".وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، في 14 سبتمبر، عن إجراءات جديدة تطبق اعتبارًا من الخميس السابع عشر من الشهر الجاري، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، من بينها تعليق دوام غالبية طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وإغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها واقتصار تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل فقط.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 196 إصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 4540 حالة، كما سجلت حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30، فيما جرى تسجيل شفاء 161 مصابا.