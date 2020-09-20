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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حسن طلب يناقش ديوانه «ما كان فى الإمكان كان»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:06 ص
حسن طلب
حسن طلب
نضال ممدوح
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بحضور الشاعر حسن طلب٬ تعقد في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ بالمركز الدولي للكتاب٬ بمقره خلف القضاء العالي٬ ندوة لمناقشة أحدث إصدارات "طلب" الشعرية، ديوان "ما كان في الإمكان كان"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يتناول الديوان بالنقاش التحليل كل من الناقدة الدكتورة منى طلبة، أستاذ النقد الأدبي والدراما بكلية الآداب بجامعة عين شمس، والناقد الدكتور السيد العيسوي، ويدير الندوة الناقد الدكتور رضا عطية.

يذكر أن "طلب" من مواليد 1944 بمحافظة سوهاج، حصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، 1968، وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1984، أكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1992.

صدر له المجموعات الشعرية: وشم على نهدي فتاة 1972 - سيرة البنفسج 1986- أزل النار في أبد النور 1988 - زمان الزبرجد 1989 ــ آية جيم 1992 ــ لا نيل إلا النيل 1993 ــ بستان السنابل 2000 - متتالية مصر 2007 ــ إنجيل الثورة وقرآنها 2019.

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