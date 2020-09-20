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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التربية والتعليم يوضح آلية نظام الدراسة فى المدارس الخاصة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على استفسارات أولياء الأمور بشأن عدد ساعات الدراسة في المدارس الخاصة.

وقال الوزير، في رده على إحدى أولياء الأمور: «ببساطة شديدة فإن المدرسة التي تسمح مساحتها وإمكانياتها وأعداد طلابها بالحضور الكامل مع تقنين الإجراءات فلتفعل ذلك».


واستكمل:«أما إذا لم يكن هذا ممكنًا فهنا نقترح التبادل بين الحضور الجزئي والتعلم من المنزل، والأمر واضح ولا تغيير في أي شيء».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 20202021، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
 
ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

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