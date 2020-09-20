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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الاستعلامات»: لا وجود قانونيًا فى مصر لجريدة الأخبار اللبنانية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
محمد إمام
محمد إمام
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صرح الأستاذ محمد إمام، مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تعليقًا على ما تم تداوله مؤخرًا منشورًا بجريدة الأخبار اللبنانية وتم فيه التطاول على نقابة الصحفيين المصريين وأعضاءها وعموم المثقفين المصريين وسبهم جميعًا، بأن الجريدة المذكورة لا يوجد لها اعتماد في مصر لدى هيئة الاستعلامات، جهة الاعتماد الوحيدة في مصر للمكاتب والمراسلين الأجانب، وبالتالي ليس لها مكتب أو مراسلين معتمدين قانونيًا في البلاد.

وأكد مدير عام المركز الصحفي، في تصريحات له، أنه وفقًا لهذا، فإن أي ممارسة مهنية في مصر باسم الجريدة المذكورة، لمكتب أو أشخاص، تعد مخالفة للقواعد القانونية التي تنظم عمل المراسلين الأجانب في مصر، بما يستوجب الاتخاذ الفوري لإجراءات المحاسبة وفق ما هو وارد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

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