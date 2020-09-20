ترامب يتعهّد بتعيين امرأة عميدة للمحكمة العليا

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمضي قريبًا جدًا، في تعيين خلف للقاضية روث بادر جينسبورج، عميدة قضاة المحكمة العليا التي توفيت الجمعة، مرجّحًا اختيار امرأة للمنصب.وقال للصحفيين في واشنطن: «قريبًا جدًا سنسمي مرشّحًا»، مضيفًا: «على الأرجح سيقع الاختيار على امرأة»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وتوفيت جينسبورج عن عمر ناهز 87 عامًا بعد معركة مع سرطان البنكرياس.ويشكل شغور منصبها فرصة للرئيس لقلب الأرجحية في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء، والتي تميل تاريخيًا إلى اليمين، نحو غالبية محافظة بواقع 6-3.وأكد ترامب للصحفيين «الالتزام بآلية» تعيين خلف للقاضية الراحلة، مشددًا على أن التعيين سيجري «سريعًا».وتأتي وفاة جينسبورج قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، وهي تمنح الجمهوريين فرصة تثبيت غالبية محافظة في المحكمة.وبعد وفاة جينسبورج لم تعد المحكمة تضم سوى امرأتين هما إيلينا كاجان وصونيا سوتومايور، وهما قاضيتان تقدّميتان عيّنهما الرئيس السابق باراك أوباما.ورجّح ترامب للصحفيين اختيار امرأة لخلافة جينسبورج، وقال: «إن سألني أحدهم الآن، سأقول ستكون امرأة في المقام الأول، نعم، أعتقد أن اختيار امرأة سيكون بالتأكيد مناسبًا».