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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوزان كولينز: على مجلس الشيوخ عدم التصويت على مرشح للمحكمة العليا قبل الانتخابات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:36 ص
سوزان كولينز
سوزان كولينز
وكالات
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اعتبرت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، أنه لا ينبغي على مجلس الشيوخ الأمريكي اختيار مرشح لشغل منصب شاغر في المحكمة العليا إلا بعد انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأشارت السيناتور، إلى أن الفائز بالرئاسة هو من يحق له اختيار المرشح لهذا المقعد، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وأضافت «كولينز»، في بيان: «لصالح الشعب الأمريكي، الذي سيختار إما إعادة انتخاب الرئيس أو انتخاب رئيس جديد، ينبغي أن يكون قرار تعيين شخص في منصب مدى الحياة في يد الرئيس الذي سيُنتخب في الثالث من نوفمبر».

وكانت روث بادر جينسبورج، القاضية بالمحكمة العليا، قد توفيت أول أمس الجمعة عن عمر87 عامًا ليصبح مقعدها شاغرًا، وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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