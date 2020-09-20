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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب «يبارك» صفقة تتيح لـ«تيك توك» مواصلة العمل فى الولايات المتحدة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:44 ص
ترامب وتيك توك
ترامب وتيك توك
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقته مبدئيا على صفقة ستتيح لتطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، مواصلة العمل في الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي للصحفيين، قبيل مغادرته البيت الأبيض لحضور تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، إحراز تقدم في مساعي إبرام اتفاق بين مجموعة "بايت دانس" الصينية التي تملك "تيك توك" وشركة "أوراكل" الأمريكية، بمشاركة شركة "وولمارت".

وقال ترامب إنه "منح مباركته" إلى الاتفاق المحتمل الذي ستتولى "أوراكل" بموجبه تشغيل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، موضحا أن هذه الصفقة ستتيح تخفيف المخاوف الأمنية المتعلقة بالتطبيق وسيصبح "تيك توك" بفضلها آمنا بالكامل دون وجود أي علاقة بينه والصين.

ورجح ترامب أن هذا الاتفاق سيكون "صفقة رائعة لأمريكا" وسيجلب إلى الولايات المتحدة مليارات من الضرائب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه وافق على الصفقة "من ناحية المفهوم".

ولفت ترامب إلى أن الصفقة تقضي بإنشاء شركة جديدة ستحمل اسم "تيك توك جلوبال" وستتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، قائلا إن الشركة ستستأجر 25 ألف موظف في الولايات المتحدة وستستثمر بخمسة مليارات دولار في قطاع التعليم الأمريكي.

وستحتاج الصفقة لإبرامها إلى موافقة الجانب الصيني.

وسبق أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حظر تنزيل "تيك توك" الذي يصل عدد مستخدميه في البلاد 100 مليون شخص وكذلك تطبيق "وي تشات" المملوكين لصينيين اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري، بدعوى أنهما يشكلان خطرا أمنيا.

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