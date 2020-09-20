محافظ الوادى الجديد يناقش موقف الشركات الاستثمارية المتقاعسة عن التنفيذ

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإعداد دراسة لتشغيل بئري البليدة والبستان بالخارجة بالطاقة الشمسية وتركيب عدادات كودية، وذلك ترشيدًا للاستهلاك والحفاظ علي خزان المياه الجوفي.جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجلس.وتناول مجلس الإدارة موقف عدد من الشركات الاستثمارية المتقاعسة عن التنفيذ، حيث وافق على سحب مساحات أراضي لم يتم زراعتها وذلك بإجمالي 14800 فدانًا بمراكز الخارجة وبلاط والفرافرة، كما وافق على منح مهلة زمنية إضافية لإحدى الشركات المتعثرة بالفرافرة لتوفيق أوضاعها لتأثرها بالظروف التي مرت بها البلاد بسبب مجابهة انتشار فيروس كورونا.