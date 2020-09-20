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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شمس للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «تعاليم محارب النور»

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
تعاليم محارب النور
تعاليم محارب النور
نضال ممدوح
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عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام؛ صدرت حديثًا الترجمة العربية لرواية «تعاليم محارب النور» للروائي البرازيلي العالمي باولو كويلو٬ وترجمة الشاعر ياسر شعبان.

فصول الرواية نشرها كويلو بالبرتغالية في حلقات مسلسلة من خلال عمود بعنوان "مكتوب" في صحيفة "سان باولو" البرازيلية، وتم جمعها في كتاب نُشر بالإنجليزية عام 2002، وعدَّته مجلة "التايم" واحدًا من أهم 5 كتب في عام 2003.

الرواية تذخر بالعديد من الرسائل والنصائح وسلسلة من الأوصاف لاقتباسات من تاو تي تشينج، الإنجيل، كتاب تشوانج تزو، التلمود، أقوال المفكرين والحكماء والفلاسفة والفنانين والكُتَّاب، والأمثال الشعبية والحِكم من كل أنحاء العالم وكُتبت على شكل مقاطع فلسفية قصيرة.

بطل الرواية "محارب النور" يسعى إلى اكتشاف ذاته المنغمسة مع مظاهر الطبيعة، من خلال شعوره بخفايا الكون من حوله. حيث نقرأ الكثير من صفات الطفولة البريئة العفوية التي لا تعتمد في أحكامها على الأدلة والبراهين أو دراسة مسبقة، كما أن هناك مزيجًا من صفات الإنسان البالغ الراشد الذي يعود في صنع قراراته إلى مرجعية فلسفية أو نفسية أو اجتماعية أو دينية، وفي كلا الحالين محارب النور بطلٌ شجاع في ساحة المعركة، لن يخرج منها إلا منتصرًا نتيجة خبراته الحياتية واختباره جميع مراحل الحياة، متخطيًّا الصعوبات والتحديات الكبرى.

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