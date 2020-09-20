انتحار شاب تحت عجلات المترو بالشهداء

ألقى منذ قليل شاب ثلاثيني نفسه أمام المترو الخط الأول "حلوان -المرج" في محطة الشهداء التباديلة للخطوط ناحية رصيف حلوان، يُذكر انه انتظر قدوم المترو وحاول السائق إبطاء الحركة كي يتفادى الحادث لكن لم يمكن ذلك.وحاول المواطنين إنقاذه من تحت أسفل عجلات المترو، واتخذت الإسعاف المتواجدة في المترو الإجراءات اللازمة لمحاولة إنقاذ حياته وفشلت المحاولة.وتم استئناف حركة المترو بعد إخلاء الرصيف والسيطرة على الزحام في أقل وقت.