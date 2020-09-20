الليلة.. أوركسترا «النور والأمل» تعود بقصر المانسترلى

بعد غياب وإنقطاع عن الساحة الفنية، تعود مرة أخرى أوركسترا "النور والأمل" في الثامنة مساء اليوم الأحد٬ بمسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.تُقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من أروع الألحان لكبار المؤلفين الموسيقيين، حيث يقدمون من أعمال: برامز الرقصة المجرية رقمي 5 - 1، تشايكوفسكي الرقصتين الروسية والصينية، مارش موتسارت، بيزيه المصارعين – فاراندول بالإضافة إلى موسيقى زوربا لميكيس ثيودوراكيس.كما يقدمون "لونجا رياض من أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطي، "فيها حاجة حلوة" لعمر خيرت، "على شط النيل" لأحمد أبو العيد و"أيه العبارة لسيد درويش توزيع أبو بكر خيرت، الحفل قيادة المايسترو الدكتور محمد سعد باشا.تأسست أوركسترا النور والأمل عام 1981 على يد الراحلة الدكتورة سمحة الخولي لتقديم الموسيقي الكلاسيكية الغربية بالإضافة إلي الموسيقى الشرقية المتطورة، وتتكون من الجيل الرابع لعازفات كفيفات من أعضاء الجمعية علي الالات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والايقاع.