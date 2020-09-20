يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام 1000 متفرج

يستهل فريق يوفنتوس مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بمواجهة ضيفه سامبدوريا، يوم الأحد، وبحضور جماهيري محدود للغاية بسبب جائحة كورونا.وأشار الموقع الرسمي ليوفنتوس، أنه تم الحصول على إذن من سلطات لإقليم بيمونتي للسماح لعدد محدود من مشجعي «البيانكونيري» لحضور المباراة، ومع ذلك لن يتم بيع التذاكر، حيث سيقتصر الحضور على 1000 متفرج من ممثلي رعاة النادي.وستقام مباراة يوفنتوس وسمبدوريا على ملعب «أليانز ستاديوم»، مساء اليوم الأحد 20 سبتمبر، في الساعة (21:45) بالتوقيت المحلي لمدينة تورينو.وقد أعلن في وقت سابق أن السلطات الإيطالية مددت القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ومنع المشجعين من زيارة الأحداث الجماهيرية، بما في ذلك الرياضة، حتى نهاية سبتمبر الجاري.