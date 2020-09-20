فرنسا تسجل 13 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية

أعلنت سلطات الصحة في فرنسا تسجيل 13 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى زيادة يومية تشهدها البلاد منذ بدء تفشي الجائحة.تأتي تلك الزيادة في ظل موجة من الأرقام القياسية تسجلها عدة بلدان أوروبية في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19"، كما تأتي استمرارا لزيادة الإصابات اليومية بالفيروس في فرنسا، والتي كانت قد سجّلت بالأمس 13 ألفا و215 حالة.وبحسب صحيفة (لوموند) الفرنسية، فقد بلغ بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بدء تفشي الجائحة 442 ألفا و194 حالة.إلى ذلك، سجّلت وزارة الصحة الفرنسية 26 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 31 ألفا و274 حالة منذ مارس الماضي.