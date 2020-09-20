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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

علية الإدريسى فى ضيافة «كل يوم شاعر».. غدًا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
علية الإدريسي
علية الإدريسي
نضال ممدوح
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تحل الشاعرة المغربية علية الإدريسي البوزيدي٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج «كل يوم شاعر»، والذي يبث «أون لاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، حيث تقدم قراءة في مجموعة من قصائدها الشعرية، بعنوان: «لما لا يأتي - أنا القطار ــ أقفزُ من تحتِ غيمة».

يشار إلي أن «علية الإدريسي» تكتب قصيدة النثر وصدر لها أعمال: «حانة لو يأتيها النبيذ» سنة 2009، و«هواء طويل الأجنحة» سنة 2014، و«ظلال تسقط إلى أعلى» 2016، و«أزهار تقلدني في السقوط».

ومن قصيدتها «أقفزُ من تحتِ غيمة» نقرأ:
حين أخيطُ عيني تحت الشَّمْسِ مثل بُومة انتظر أن تَرجم وجهي الذي في حِدادْ‪
حين أزرعُ كَفي تحت وسادة مثل دينَار عيد قَديم أسألُ تيهي أيْنَ يبيتْ.

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