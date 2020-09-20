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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تسمم أسرة بعد تناول وجبة فاسدة فى دار السلام بسوهاج

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
اسعاف
اسعاف
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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استقبل مستشفى دار السلام المركزي جنوب شرقي محافظة سوهاج ربة منزل وأطفالها مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وقيئ مستمر إثر تناول طعامًا منزليًا فاسدًا وتم حجزهم بالمستشفى لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد ورود إخطارًا من مستشفى دار السلام المركزي عن إصابة أم وأبنائها الأربعة بحالة تسمم عقب تناولهم طعامًا فاسدًا ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد الهيثم شاكر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول "صفاء. ح. ب" 35 سنة وأبنائها "وليد. ح. ع" 3 سنوات و"محمد" 8 سنوات و"دينا" 7 سنوات إلى استقبال مستشفى دار السلام المركزى مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر وتم حجزهم بقسم الاستقبال تحت الرعاية الطبية العاجلة.

وبسؤال الأم أكدت أن سبب الإصابة تناولها وأبنائها لطعام منزلي يشتبه أنه فاسد ولم تتهم أحد بارتكاب الواقعة ولا توجد شبهة جنائية بحصوله، وأكدت تحريات المباحث ذلك وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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