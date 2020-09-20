حظك اليوم.. برج القوس الأحد 20 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: وضعك المهني جيّد، ولكن لا تتخذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة، وإلا تكون خطوت خطوة ناقصة.عاطفيًا: إسداء النصائح للشريك يكون مفيدًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليكما قيودًا لم تكونا تتوقعاها.صحيًا: رغبتك في التقدم الصحي قد تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.