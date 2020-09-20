حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 20 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يوم جيد يسهل عليك المفاوضات بشأن عملية شرائية أو عملية بيع، ويتحدث عن استقرار وثبات.عاطفيًا: مهما حاولت لن تستطيع نيل إعجاب الشخص الذي تكنّ له الكثير من الحب.صحيًا: عليك التخفيف جدًا من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.