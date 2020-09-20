حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 20 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تفقد أوراقًا مهمّة قد تحدّد مصيرك في الشركة التي تعمل وتضيّع مشروع حياتك.عاطفيًا: دع الحبيب يشترك معك في الرأي ولا تعزله كليًا كي لا يشعر بالغربة عنك.صحيًا: تلفت أنظار المحيطين بك بالرشاقة التي تتمتع بها، بفضل ممارسة الرياضة بانتظام.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.