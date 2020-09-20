عمرو سليم: فهمى هويدى كان صوت وقلم الإخوان فى جريدة الشروق

قال الفنان عمرو سليم، رسام الكاريكاتير الشهير، إن الكاتب الصحفي فهمي هويدي كان يمتدح جماعة الإخوان في مقالاته بجريدة الشروق، مؤكدًا أنه كان يقاوم هذه الكتابات برسوماته التي تقابله مقالات "هويدي" في الصفحة الأخيرة التي كانت صوتا للإخوان داخل جريدة "الشروق".وأضاف رسام الكاريكاتير عمرو سليم، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، إنه تعلم الحرية التي أهلته كي يصبح رسام كاريكاتير في معهد السينما، موضحًا أنه تعلم هذا الفن في جريدة روزاليوسف، لافتًا إلى أنه لم يتدخل أحد في رسوماته طيلة فترة عمله في تلك المؤسسة العريقة، على عكس مؤسسة "أخبار اليوم" فكانت الأفكار لأحمد رجب، وتنفيذ الفنان مصطفى حسين.