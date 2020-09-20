سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 20-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتى فى البنوك اليوم الأحد 20-9-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.16 جنيه وللبيع 51.69، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الكويت الوطني انخفض الدينار الكويتي مقابل الجنيه ليسجل للشراء 47.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التعمير والإسكان تراجع الدينار ليسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80.



وفي بنك كريدي أجريكول انخفض الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.69، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.73، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.69، أما في البنك المصري الخليجي فتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.73، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.66.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك مصر تراجع الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.60، كما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.32 جينه وللبيع 51.66، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.26 جنيه وللبيع 51.67.