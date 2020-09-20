براتب 2300 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات تشغيل المطاعم، وذلك براتب يصل إلى 2300 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 عضو فريق، ولا يشترط حصول المتقدم لتلك الوظيفة على مؤهل، وذلك براتب 2150 جنيه.كما تطلب الشركة، 20 كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وذلك براتب 2300 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم 01144699899، أو 01117118696، أو 01145501166، والتواصل مع المدير المسئول محمد صلاح، أو التوجه لمقر الشركة في 42 شارع بورسعيد، الزاوية الحمراء.