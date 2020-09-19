صلاح الشرنوبي يكشف تفاصيل «واحد مننا» لتأبين محمود رضا

كشف الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي تفاصيل مشاركته في احتفالية تأبين الفنان الراحل محمود رضا التي تنطلق مساء غدٍ تحت إشراف البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده على خشبة مسرح البالون.وقال الشرنوبي، لـ"الدستور"، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالية تأبين فنان كبير بحجم محمود رضا، لافتًا إلى الانتهاء خلال الأيام الماضية من تحضير أغنية خاصة بهذه الاحتفاليّة التي تحمل اسم "واحد مننا".أضاف أنه من المقرر أن تقدم الأغنية في حفل ختام الاحتفالية التي تحمل شعار في حب محمود رضا التي تستمر عروضها لمدة أسبوع للجمهور، على أن يقوم بغنائها كل من النجم محمد الحلو، والمطربة الشابة مي فاروق.وأشار إلى أن الأغنية ترصد في كلماتها التي كتبها الدكتور مدحت العدل تاريخ الراحل محمود رضا الكبير وكيف استطاع أن يثقل الفنون الشعبية باستعراضاته وفنه.ومن المقرر أن يشارك فى الحفل كوكبة من كبار نجوم الفن وتقدم الاحتفالية الإعلامية بوسى شلبى، كما سيتم عرض فيلم وثائقي عن الغائب الحاضر محمود رضا للكاتب الصحفى أيمن الحكيم.