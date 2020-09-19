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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإجمالي 27».. «الآثار» تعلن اكتشاف 14 تابوتًا أثريًا في سقارة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:43 م
اكتشاف 14 تابوتا
اكتشاف 14 تابوتا أثريا
مها صلاح
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كشفت البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، عن بئر في منطقة آثار سقارة به 14 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام.

واكتشفت البعثة الأسبوع الماضي بمنطقة سقارة، بئرا عميقا للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27، ومازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن مزيد من أسرار هذا الكشف، والإعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفقد الكشف الأسبوع الماضي البئر مع وزيري لتفقد الكشف، وشكر العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على مزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار، حيث تم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

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