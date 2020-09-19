وكيل «صحة الإسكندرية» يتابع عمل مبادرة الكشف عن الأمراض غير المعدية

تابع الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور طارق عوض مدير عام الرعاية الأولية بالوزارة، اليوم السبت، العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية والاعتلال الكلوى بمركز طب أسرة سان ستيفانو وبشاير الخير.وقال عبد الغنى إن المبادرة مستمرة حتى نهاية العام الجارى 2020، حيث تستهدف جميع المواطنين فوق سن الأربعين عامًا، بالإضافة إلى المرضى الذين يترواح أعمارهم بين 18 و40 عاما المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى المسجلين بقاعدة بيانات حملة 100 مليون صحة من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي المزمن، ويشمل ذلك الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانًا مع التوعية الصحية للمواطنين.كانت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أعلنت أن الخدمات تقدم من خلال 255 فرقة طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى 35 فرقة متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات.