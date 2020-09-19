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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» تطلق ميزات أمان جديدة لمنع فوضى الانتخابات الأمريكية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:01 م
تويتر
تويتر
أ.ش.أ
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أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، أنها ستبدأ في حث حسابات السياسيين رفيعي المستوى على اتخاذ تدابير أمنية مشددة قبل الانتخابات الأمريكية 2020.

وقال الشركة – في تغريدة رسمية -"إن مسئولي الإدارة وأعضاء الكونجرس والحملات السياسية ووسائل الإعلام الرئيسية والصحفيين السياسيين وغيرهم من المسئولين الحكوميين سيُطالبون باتخاذ تدابير أمنية معززة قبل الانتخابات".

وأضافت "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستقوم (تويتر) تلقائيًا بتشغيل حماية إعادة تعيين كلمة المرور لهذه الحسابات مع التوصية بأن يقوم هؤلاء المستخدمون البارزون بتشغيل المصادقة الثنائية. ستكون هذه الحسابات مطلوبة أيضًا لاستخدام كلمات مرور قوية".

وتابعت "يعتمد الناخبون والمرشحون السياسيون والمسئولون المنتخبون والصحفيون على منصة (تويتر) يوميًا لمشاركة وإيجاد أخبار ومعلومات موثوقة حول الانتخابات، ونحن نتحمل مسؤوليتنا تجاههم على محمل الجد ونظرًا لأننا نتعلم من تجربة الحوادث الأمنية السابقة وتنفيذ التغييرات، فإننا نركز أيضًا على الاحتفاظ بالحسابات البارزة على (تويتر) آمنة ومأمونة خلال انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020".

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تسليم المطالبات الأمنية هذه عبر إشعار داخل التطبيق لمستخدمين محددين مرتبطين بالانتخابات، وقالت إنها ستستمر في إخطار هذه الحسابات بالتدابير الإضافية التي يمكنهم اتخاذها لحماية حساباتهم مع اقتراب انتخابات 2020، وأكدت أنها ستنفذ ضمانات أمنية داخلية لهذه الحسابات؛ بما في ذلك طرق جديدة للاستجابة للنشاط المشبوه واسترداد الحساب المعجل في حالة حدوث عمليات السرقة

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