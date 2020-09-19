«أبل» تعتزم إطلاق متجرها الإلكتروني في الهند

تعتزم شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، إطلاق متجرها الإلكتروني في الهند في ٢٣ سبتمبر الجاري، مانحة عملائها في البلاد إلى شراء منتجاتها المختلفة مباشرة من الشركة لأول مرة.وقالت ديردري أوبراين، نائب الرئيس الأول لقسم التجزئة والأفراد في شركة "أبل" - في بيان-: "نحن فخورون بالتوسع في الهند ونريد بذل كل ما في وسعنا لدعم عملائنا ومجتمعاتهم".وأضافت "نحن نعلم أن مستخدمينا يعتمدون على التكنولوجيا للبقاء على اتصال، والمشاركة في التعلم، والاستفادة من إبداعهم، ومن خلال جلب متجر (أبل ستور) الإلكتروني عبر الإنترنت إلى الهند، فإننا نقدم لعملائنا أفضل ما تقدمه (أبل) في هذا الوقت المهم."وقالت شركة "أبل" إن متجرها الإلكتروني عبر الإنترنت في الهند سيقدم "مجموعة منتجات (أبل) الكاملة والدعم الخاص بها"، وسيشمل ذلك المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.يشار إلى أن الهند أصبحت سوقًا مهمًا بشكل متزايد لشركة "أبل"، وفي السنوات الأخيرة، بدأت الشركة الأمريكية في تصنيع بعض أجهزتها في البلاد، حيث بدأت شركة "فوكسكون" في تصنيع هاتف "آيفون ١١" الذكي بالقرب من تشيناي في الهند في وقت سابق من هذا العام، وكانت الشركة قد بدأت في توفير طرز هاتفها الذكي "آي فون" الأخرى في الهند منذ عام 2017.